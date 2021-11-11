В Сбербанке заявили, что перегрева на ипотечном рынке России нет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сбербанк не видит перегрева на рынке ипотеки России, спрос на улучшение жилищных условий и ипотеку имеет долгосрочный характер, заявил заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

"Перегрева на ипотечном рынке я не вижу, я бы, наверное, сказал, что в России есть устойчивый спрос на улучшение жилищных условий, поэтому спрос на ипотеку и в принципе на качественное жилье в России имеет долгосрочный характер", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Царев напомнил, что в прошлом году у россиян наблюдался больший спрос на покупку жилья благодаря низким процентным ставкам на ипотеку и действию льготных государственных программ.

"В этом году безусловно мы видим, что этот спрос [на ипотеку] продолжает быть актуальным. Если сравнивать год к году, мы видим существенный прирост ипотеки. Понятно, что драйвером было первое полугодие, вместе с тем даже во втором полугодии, после существенной коррекции госпрограммы, мы видим, что интерес россиян к ипотеке остается", - подчеркнул он.

"Наверное, темп прироста будет другим, и собственно рост процентных ставок, наверное, приведет к тому, что часть граждан от этой идеи [ипотечного кредита] откажется в этом году или, может быть, в следующем году", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка.

Ранее в докладе о денежно-кредитной политике Банка России сообщалось об ожидании медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы, что не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье и закредитованности населения.