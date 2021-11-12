Инвесторы приобрели на московских торгах за три года более 2,6 тыс. нежилых помещений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Инвесторы заключили с октября 2018 года по октябрь 2021 года более 2,6 тыс. договоров по купле-продаже нежилых помещений в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"По итогам городских торгов с октября 2018 года по октябрь 2021 года заключено 2 680 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 243,2 тыс. кв. м. Сумма сделок составила 15,9 млрд рублей. Спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет - с октября 2018 года по октябрь 2019 года было заключено 404 договора купли-продажи на 3,7 млрд рублей, за аналогичный период 2019-2020 годов подписано 792 соглашения на 4,7 млрд рублей, в 2020-2021 годах было заключено 1 484 сделки на 7,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Наибольшую активность среди покупателей продемонстрировали физические лица. "С ними город подписал 1 266 договоров купли-продажи более чем на 4,7 млрд рублей, 1 006 соглашений заключено с индивидуальными предпринимателями, вырученная сумма составила 7,1 млрд рублей. В то же время с юридическими лицами было оформлено 408 договоров купли-продажи на 4,1 млрд рублей", - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Деньги, полученные от продажи помещений, идут на городские нужды, в частности - реализацию социальных программ столицы. Во многом увеличению объемов продаж недвижимости способствовала цифровизация и внутренние, межведомственные изменения в процессе подготовки лотовой документации и внешние коррективы, направленные непосредственно на участников торгов. Так, в 2021 году появилась возможность заключать договоры с единственным участником продажи посредством публичного предложения и аукциона. Также с этого года можно заключать договор с претендентом на лот, который сделал предпоследнее ценовое предложение в ходе продажи без объявления цены, если победитель отказался оформлять сделку.

Самый дорогой объект за три года был приобретен посредством публичного предложения в 2021 году. Инвестор купил строение площадью 376,8 кв. м и два земельных участка под ним площадью 0,3 га на Хорошевском шоссе почти за 161 млн рублей. Самой бюджетной сделкой за такой же период стала покупка в 2020 году машиноместа на Куркинском шоссе. За него новый владелец заплатил городу 5,6 тыс. рублей.