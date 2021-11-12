В Томской области по новой программе могут расселить 7,4 тыс. человек из аварийного жилья

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Более 330 домов признано аварийными в Томской области после 1 января 2017 года, в них проживают 7,4 тыс. человек. После завершения действующей программы расселения аварийного жилья регион рассчитывает получить из федерального бюджета порядка 6 млрд рублей для улучшения их жилищных условий, сообщил ТАСС в пятницу начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян. Первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин сообщал, что фонд утвердит первые лимиты финансирования программы в марте 2022 года.

"В настоящее время в 13 муниципальных образованиях Томской области расположено 334 многоквартирных дома, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. В указанных многоквартирных домах проживает более 7,4 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что точный объем финансирования, который необходим для их расселения, будет определен после утверждения новой региональной программы. Ориентировочная стоимость (в ценах третьего квартала 2021 года) мероприятий составляет более 7,7 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей планируется получить из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование новой региональной программы начнется после завершения действующей.

О действующей региональной программе

В настоящее время расселение аварийного жилья идет по программе нацпроекта "Жилье и городская среда", регион по нацпроекту должен сократить площадь непригодного для проживания жилья на 131 тыс. кв. метров и расселить почти 7 тыс. человек из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели область направит 6,5 млрд рублей. Власти Томской области совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ в феврале 2020 года приняли решение досрочно, до конца 2023 года, предоставить новое жилье всем жителям подобных многоквартирных домов. Таким образом, программа по переселению в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в области будет выполнена почти на два года раньше.