Исследование: спрос на новостройки в III квартале упал на 10%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Изменение условий программы льготной ипотеки в июле 2021 года привело к незначительному сокращению спроса россиян на жилье в новостройках, в среднем по стране этот показатель сократился на 10% в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

"Пересмотр льготной ипотеки не привел к резкому снижению сделок в третьем квартале 2021 года. Количество сделок по России (209,4 тыс. ДДУ) оказалось меньше всего на 10% относительно предыдущего квартала (232,8 тыс. ДДУ), когда на рынке наблюдался повышенный спрос на фоне предстоящего пересмотра программы льготного кредитования", - отмечается в исследовании.

В то же время по сравнению с первым кварталом 2021 года наоборот зафиксировано увеличение спроса покупателей новостроек на 10%, а год назад - в третьем квартале 2020 года - было зарегистрировано на 500 сделок больше, чем за аналогичный период этого года. "Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость - покупатели продолжают интересоваться рынком", - говорят в ЦИАН.

Интерес россиян к покупке жилья в новостройках позволили сохранить в том числе собственные программы субсидирования ипотеки, разработанные застройщиками совместно с банками, считает руководитель "ЦИАН. Аналитика" Алексей Попов. "Однако не во всех проектах возможна такая субсидированная ипотека, обычно такие продукты предлагают крупные компании и в масштабных проектах. Поэтому основная часть покупателей вынуждена вписывать сумму займа под трехмиллионный лимит для господдержки или же брать ипотеку по высоким ставкам", - считает эксперт.

В Москве число заключенных договоров долевого участия за квартал сократилось на 12% и составило 32,2 тыс. сделок, а в Санкт-Петербурге - на 19%, или 17,3 тыс. сделок. Среди федеральных округов наиболее позитивная динамика по спросу на новостройки наблюдается в Южном федеральном округе, где за квартал число сделок выросло на 31%, а за год - на 25% и достигло 30,6 тыс. заключенных ДДУ. Аналитики ЦИАН связывают это с тем, что россияне продолжают скупать жилую недвижимость в курортных зонах, так как больше половины сделок в ЮФО приходится на Краснодарский край. В этом регионе число заключенных договоров долевого участие за квартал выросло на 61%, а за год - на 55% и достигло 19,8 тыс. сделок с новостройками.

По словам Попова, два года назад при ключевой ставке в 7,5% ипотечные кредиты на первичном рынке жилья выдавались в среднем под 9,2%. "Можно рассчитывать на аналогичные рыночные условия от банков уже в конце этого года. Поэтому в четвертом квартале мы ожидаем снижения спроса, в том числе из-за введенных ограничений с нерабочими днями", - прогнозирует эксперт.

О льготной ипотеке на новостройки

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки. Программа была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

Ранее кредит на льготных условиях был доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.