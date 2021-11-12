Власти Ставрополья к 2023 году обещают решить проблему обманутых дольщиков

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют к 2023 году восстановить права всех обманутых дольщиков. С начала года восстановили права на 186 квартир, до конца 2021 года будет решен вопрос еще по более 200 объектам, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора.

"В Пятигорске и других городах края, где есть такая проблема, постепенно достраиваются дома, люди получают положенное им жилье. Ставим целью довести дело до конца: по нашим планам уже в 2023 году права всех обманутых дольщиков в крае должны быть восстановлены", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы, в Ставропольском крае с осени 2013 года по настоящее время восстановлены права дольщиков на 4 128 жилых помещений в 22 проблемных объектах.

"В 2021 году удалось восстановить права на 186 жилых помещений в Ставрополе и Пятигорске. До конца года аналогичная работа будет завершена еще по 215 помещениям в Ставрополе, Ессентуках и Пятигорске", - сказано в пресс-релизе.