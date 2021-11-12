Объем одобренных кредитов застройщикам в III квартале вырос на 36%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Объем заключенных кредитных договоров между российскими банками и застройщиками на 1 октября 2021 года достиг 5,65 трлн рублей. За III квартал 2021 года этот показатель вырос на 36%, или на 1,5 трлн рублей, следует из материалов Банка России о проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2021 года.

"Кредитные лимиты выросли еще сильнее, на значительные 1,5 трлн рублей (+36%), что в два раза больше, чем во II квартале (+733 млрд рублей, или 21%). Причина как в увеличении выводимых на рынок новых объектов, так и в росте стоимости строительства. Общий лимит достиг 5,65 трлн рублей", - говорится в отчете.

Отмечается, что по итогам III квартала 2021 года доля проектов с счетами эскроу превысила 70%, а доля проектов, строящихся по "старой схеме" через прямое привлечение средств граждан, сократилась за квартал на 7 п.п., до 24%. Объем реализуемых проектов со счетами эскроу вырос на 11%, или на 7 млн кв. м.

Также в статистике ЦБ отмечается, что объем средств на счетах эскроу вырос на 22% и достиг 2,7 трлн рублей. При этом за квартал было раскрыто 62 тыс. счетов на 226 млрд рублей, что в два раза выше показателя второго квартала. Средняя ставка по кредитам для застройщиков незначительно выросла - на 0,4 п.п., до 3,3%. В ЦБ связывают это с общим ростом ставок по рынку вслед за ключевой ставкой Банка России.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.