Здание Сбера на Вавилова останется за банком после переезда руководства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Историческое здание Сбера на улице Вавилова в Москве останется в фонде недвижимости банка после переезда руководства в новое помещение на Кутузовском проспекте, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

"Да, действительно мы планируем до конца года весь главный офис перевести в здание на Кутузовском проспекте, но наше историческое здание на Вавилова останется за нами. Уже расписано, какие службы Сбербанка займут те помещения, которые освободятся при переезде части сотрудников на Кутузовский [проспект]", - сказал он.