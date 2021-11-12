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Здание Сбера на Вавилова останется за банком после переезда руководства

Руководство компании переедет в новое помещение на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Историческое здание Сбера на улице Вавилова в Москве останется в фонде недвижимости банка после переезда руководства в новое помещение на Кутузовском проспекте, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

"Да, действительно мы планируем до конца года весь главный офис перевести в здание на Кутузовском проспекте, но наше историческое здание на Вавилова останется за нами. Уже расписано, какие службы Сбербанка займут те помещения, которые освободятся при переезде части сотрудников на Кутузовский [проспект]", - сказал он.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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