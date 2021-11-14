Эксперты: цены на жилье в новостройках в Петербурге по итогам года вырастут до 26,4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга по итогам этого года ожидается на уровне 195 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.

"В начале ноября 2021 года средняя цена квадратного метра в строящихся корпусах в новостройках Санкт-Петербурга составила 190 тыс. рублей. Год назад (в ноябре 2020 года) она находилась на уровне 149 тыс. рублей (т.е. рост в годовом выражении достиг 28%). <…> К концу года квадратный метр в новостройках Санкт-Петербурга будет стоить около 195 тыс. рублей", - сказал он.

По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга по итогам 2020 года составила 156,6 тыс. рублей. Таким образом, если прогноз подтвердится, показатель по итогам этого года вырастет на 21%.

Как рассказала ТАСС руководитель консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева, показатель роста цены в новостройках по итогам текущего года, скорее всего, повторит значения 2020 года - 26,4%. Среди причин роста она называет нестабильную экономическую ситуацию, вызванную в том числе пандемией, высокую инфляцию во всех секторах экономики, которая повлияла и на рынок стройматериалов.

"Только по итогам первого полугодия 2021 года рост цен на стройматериалы в среднем составил от 15-30% и до 80%, а на отдельные позиции цены увеличились в 2 раза, а это в свою очередь, вместе с дефицитом кадров по многим рабочим специальностям, привело к значительному росту себестоимости строительства. Также мы видим, что ужесточились правила выдачи разрешений на строительство, а это ведет к ограниченному предложению в отдельных локациях города (центральных, статусных, в зонах редевелопмента)", - отметила она.

Элитное жилье

На рынке элитного жилья аналитики не ожидают значимого роста цен. "Мы ожидаем, что до конца года динамика показателя средневзвешенной цены квадратного метра элитного жилья будет в пределах 2-3%, в результате составив к концу года около 490 тыс. рублей", - рассказала ТАСС руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко.

По ее прогнозу, что по итогам 2021 г. объем продаж элитных объектов может быть на 5-10% ниже показателя 2020 г. - около 51 тыс. кв. метров или 400 квартир. Трошева в свою очередь считает, что на рынке новостроек города в целом объем продаж снизится также на 10-15% к уровню 2020 года. В среднем, добавила она, объем продаж на рынке Петербурга и пригородов составляет немногим более 4 млн кв. м в год.