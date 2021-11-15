Доля электронных заявлений в Росреестре в Москве за нерабочие дни выросла на треть

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Доля электронных заявлений, поданных в управление Росреестра по Москве, в течение нерабочей недели достигла 73%, что на треть больше, чем за предыдущую неделю, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В управлении Росреестра по Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября доля электронных заявлений, поступивших на учетно-регистрационные действия, составила 73%. По сравнению с показателем недели с 18 по 22 октября доля заявлений, полученных онлайн, увеличилась на 35%", - сказали в пресс-службе.

Всего с 28 октября по 3 ноября в ведомство поступило 12,2 тыс. электронных заявлений. Наиболее востребованной во время нерабочих дней стала услуга по регистрации прав на недвижимость, ее доля от общего числа поступивших в электронном виде заявлений составила 76%.

"Результат нерабочих дней показал, что электронные услуги Росреестра нужны и очень востребованы среди населения. Даже несмотря на нерабочие и выходные дни, люди приобретают жилье и хотят в самые кратчайшие сроки оформить свои права собственности на квартиры", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. При этом власти регионов при необходимости могли устанавливать дополнительные нерабочие дни, в том числе начиная с 23 октября. Так, в Москве они были объявлены с 28 октября по 7 ноября.