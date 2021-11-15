ДОМ.РФ за девять месяцев увеличил чистую прибыль на 40%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев выросла на 40% - до 27,4 млрд рублей, превысив показатель чистой прибыли за весь 2020 год, сообщила в понедельник компания.

"Чистая прибыль составила 27,4 млрд рублей, увеличившись на 7,8 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность собственных средств составила 25%, увеличившись на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Достаточность собственных средств на 30 сентября составила 22,4% при нормативе финансовой устойчивости компании на уровне 11,5%. Чистые процентные доходы превысили 25 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 56%.

"Данные показатели свидетельствуют о финансовой устойчивости, а также о большом потенциале для развития всех основных направлений деятельности ДОМ.РФ. Так, уверенный рост наблюдается по проектному финансированию, объем новых кредитных линий застройщикам вырос на 70%. Динамичный прогресс компании позволит сохранять определяющее значение ДОМ.РФ для сферы жилищного строительства и в будущем", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Согласно отчетности, портфель проектного финансирования жилищного строительства на 30 сентября достиг 1,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 763 млрд рублей. Портфель ипотечных активов составил 782 млрд рублей, снизившись с начала года на 14% (127 млрд рублей).