Реализация 130 проектов комплексного развития прорабатывается в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московские власти прорабатывают реализацию около 130 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила в понедельник заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян на Федеральном девелоперском форуме.

"Мы сейчас с коллегами 130 проектов КРТ имеем в проработке в разной степени готовности, это порядка 2 тыс. га. Потенциально на них может быть построено порядка 30 млн кв. м - это жилая и нежилая недвижимость", - сказала Малхасян.

По ее словам, проекты комплексного развития территорий позволят в том числе ускорить реализацию программы реновации в столице.

Также она напомнила, что сегодня для девелоперов в Москве действуют льготы по смене вида разрешенного использования земельных участков для строительства жилья при создании мест приложения труда. Сегодня власти столицы и девелоперы, среди которых "Пионер", Capital Group, AFI Development, РГ-девелопмент, ФСК, заключили уже 13 соглашений на строительство таких объектов на 780 тыс. кв. м. Потенциально на этих территориях планируется создать 22 тыс. рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.