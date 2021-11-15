Банки выдали московским девелоперам более 2,5 трлн рублей на строительство жилья

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем заключенных кредитных соглашений между банками и девелоперами достигает 2,5 трлн рублей. Об этом сообщила в понедельник заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян на Федеральном девелоперском форуме.

"По Москве сумма заключенных кредитных договоров с застройщиками составляет 2,5 трлн рублей. Лидерами по объему кредитования девелоперов в Москве по-прежнему является Сбербанк - это порядка 40% всех проектов, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, "Открытие", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк", - сказала Малхасян.

По ее словам, всего в Москве было открыто 117,6 тыс. счетов эскроу на 1,2 трлн рублей. При этом из них уже раскрыто 14,2 тыс. счетов эскроу на 103 млрд рублей после окончания реализации жилищных проектов.

Всего в столице по закону о долевом строительстве жилья реализуются проекты по 508 разрешениям на строительство на 31,2 млн кв. м, по ним заключено 144 тыс. договоров долевого участия. При этом 70% проектов приходится на механизм проектного финансирования и счетов эскроу. Это 357 разрешений на строительство на 22,1 млн кв. м или 85 тыс. заключенных ДДУ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.