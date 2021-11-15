ВТБ повысит ставки по ипотеке до 9%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ВТБ повысит ставки по своим ипотечным продуктам на 0,7 процентного пункта (п. п.), до 9%. Изменения вступят в силу с 22 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Ранее Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п. п. - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п. п. - до 9,1%.

"С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке. Ставка для клиентов будет повышена на 0,7 п. п., до 9% - как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1%", - отмечается в сообщении ВТБ.