В четырех корпусах проблемного ЖК "Марьино град" в Новой Москве началась выдача ключей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выдача ключей началась для дольщиков четырех корпусов введенного в эксплуатацию проблемного жилого комплекса (ЖК) "Марьино град" в Новой Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Конкурсный управляющий ООО "Марьинострой" совместно с управляющей компанией с 16 ноября 2021 года начали выдачу ключей дольщикам ранее введенных в эксплуатацию корпусов № 3, 8, 12, 13 проблемного жилого комплекса "Марьино град" в Филимонковском поселении ТиНАО. Достройку корпусов проблемного объекта выполнила компания Capital Group в качестве технического заказчика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в октябре Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о передаче дольщикам квартир в корпусах № 3, 8, 12, 13, 15 и 16. Запись на выдачу ключей в четырех корпусах идет с 9 ноября. По 15 и 16 корупусу готовят документы для постановки на кадастровый учет, об открытии записи на выдачу ключей в них объявят дополнительно.

"В 2021 году Capital Group в статусе технического заказчика обеспечила полную достройку жилого комплекса "Марьино град": все 22 корпуса на 2 400 квартир были введены в эксплуатацию, а комплекс в настоящее время исключен из дорожной карты проблемных объектов. Последние корпуса были введены в конце августа 2021 года. В корпусах №10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 уже ведется выдача ключей - в настоящий момент более 400 дольщиков получили свои квартиры", - добавили в пресс-службе.

Всего в Филимонковском поселении технический заказчик в лице Capital Group выполнял достройку трех крупных жилых комплексов-долгостроев: помимо ЖК "Марьино Град", завершено строительство комплекса "Спортивный квартал" и введены в эксплуатацию 23 из 32 корпусов ЖК "Спорт Таун".