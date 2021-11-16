Обманутые дольщики 15 долгостроев в Подмосковье получат компенсации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольшиков принял решение о выплате компенсаций более 500 обманутым дольщикам, купившим жилье в 15 проблемных домах в Подмосковье, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Согласно решению наблюдательного совета, на выплату возмещения смогут претендовать 546 граждан, которые приобрели квартиры в 15 проблемных объектах Московской области. Застройщиками этих домов были семь компаний, не выполнивших свои обязательства перед гражданами. Однако благодаря механизмам фонда, права этих дольщиков будут восстановлены", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева.

Речь идет о застройщиках "СВЕ Компани", "Мировые продукты", "Премьер-инвест", "Новое Зимогорье", "Строймонтажгарант", "РТС-Сервис" и "МЖК".

В едином реестре проблемных объектов числится 2,7 тыс. долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в России насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.