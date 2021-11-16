"Умную" систему назначения проверок на стройках внедрят в Подмосковье

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Онлайн-калькулятор подсчета контрольно-надзорных мероприятий на строительных площадках запустят в Московской области. Это позволит застройщикам самостоятельно подсчитать количество проверок на объекте, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Главгосстройнадзора.

"Главгосстройнадзор уйдет от фиксированного количества проверок с помощью внедрения онлайн-калькулятора. <...> С помощью "умной" системы формирования контрольно-надзорных мероприятий каждый застройщик сможет самостоятельно посчитать, сколько раз на его объект придет инспектор", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что по региональному нормативу Главгосстройнадзор проводил 10 проверок на жилых объектах, 7 - на нежилых и 5 проверок - на линейных объектах - все это без учета внеплановых проверок и рейдовых осмотров.

"Бизнес не мог сам просчитать эти процессы, поэтому мы перешли от фиксированного количества проверок к динамическому. Сейчас в интересах застройщиков - строить законно: устанавливать камеры, вести исполнительную документацию в электронном виде с предоставлением доступа Главгосстройнадзору", - процитировали в пресс-службе министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

Поясняется, что для получения сведений о количестве проверочных мероприятий участникам строительства достаточно заполнить специальную форму, указав параметры объекта, - "умная" система сама посчитает количество баллов и, исходя из них, будет рассчитано количество контрольно-надзорных мероприятий.

"Наша задача - поддержать бизнес. Если застройщик планирует построить небольшой объект за короткий срок, то количество контрольно-надзорных мероприятий должно быть соответствующее. В то же время девелопер получит повышающие баллы, например, за наличие встроенной поликлиники или детского сада. Отмечу, что надзор за качеством строительства жилья и социальных объектов будет оставаться на особом контроле", - добавил Гарибян, слова которого приводит пресс-служба.