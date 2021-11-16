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Минстрой предложил продлить на год возможность увеличения цены госконтрактов на капремонт

Среди причин, по которым региональные операторы могут не успеть пересмотреть стоимость контрактов, указана необходимость корректировки предельной стоимости услуг и работ в региональных нормативных актах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минстрой России предлагает продлить возможность увеличения стоимости государственных контрактов на капитальный ремонт на срок с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается продлить действие нормы пункта 2 постановления № 1667 с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Такое решение позволит в полной мере воспользоваться возможностью увеличения цены договора в связи с ростом стоимости материалов и оборудования, которая предоставляется предлагаемым изменением в постановление № 1667", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней уточняется, что разработка законопроекта началась после обращения в Минстрой представителей Ленинградской и Свердловской областей, а также Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

В тексте говорится, что действующая редакция постановления разрешает пересмотр стоимости госконтрактов на капремонт в связи с подорожанием стройматериалов с момента вступления в силу постановления до 1 января 2022 года. Учитывая, что постановление вступило в силу 14 октября, на его реализацию региональным операторам оставалось 2,5 месяца.

"Поступающие от профессионального сообщества и субъектов Российской Федерации обращения свидетельствуют о высоких рисках не успеть реализовать пункт 2 постановления № 1667 в установленные сроки", - говорится в пояснительной записке.

Среди причин, по которым региональные операторы могут не успеть пересмотреть стоимость контрактов, указана необходимость корректировки предельной стоимости услуг и работ в региональных нормативных актах, на что требуется от одного месяца и более. Также профессиональное сообщество отмечает необходимость проведения в ряде случаев общих собраний собственников (на их организацию тоже требуется около месяца) и работы с подрядными организациями по подготовке расчетов и проверке достоверности сметной стоимости капремонта (еще месяц и более).

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