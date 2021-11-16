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Дольщики последнего долгостроя "СУ-155" в Москве начали оформлять права на квартиры

В собственность регистрируются 27 жилых помещений. Это последний проблемный объект застройщика-банкрота в Северном Чертанове

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве начало регистрировать права собственности на жилье дольщиков проблемного объекта "СУ-155" в Северном Чертанове, сообщает пресс-служба ведомства во вторник. Первый пакет документов уже получен, запись о собственнике квартиры внесена в единый реестр недвижимости.

Объект на Балаклавском проспекте, 15 — последний долгострой обанкротившегося застройщика. В пресс-службе уточнили, что регистрация прав в отношении 27 жилых помещений ведется в соответствии с определением Арбитражного суда Московской области.

"За 13 лет ожидания изменился и формат договоров, и требования к предоставлению документов в Росреестр, поэтому при оформлении прав собственности обманутых дольщиков регистраторы учитывают специфику обращений. Специалисты отдела перед подачей документов консультируют людей, чтобы процедура оформления не затягивалась, и пайщики объектов на Балаклавском проспекте поскорее стали законными правообладателями квартир", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Ранее Росреестр поставил на кадастровый учет три корпуса проблемного объекта.

Первое разрешение на строительство объекта было выдано в 2008 году, затем работы были остановлены из-за банкротства "СУ-155". Достраивала дома компания "РК Строй", разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в марте этого года.

Количество исков в защиту прав дольщиков увеличилось на 70% за три года
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова напомнила, что в Едином реестре проблемных объектов Минстроя зарегистрировано около 3 тыс. многоквартирных домов площадью 17 млн кв. м по 74 регионам
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