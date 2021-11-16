Дольщики последнего долгостроя "СУ-155" в Москве начали оформлять права на квартиры

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве начало регистрировать права собственности на жилье дольщиков проблемного объекта "СУ-155" в Северном Чертанове, сообщает пресс-служба ведомства во вторник. Первый пакет документов уже получен, запись о собственнике квартиры внесена в единый реестр недвижимости.

Объект на Балаклавском проспекте, 15 — последний долгострой обанкротившегося застройщика. В пресс-службе уточнили, что регистрация прав в отношении 27 жилых помещений ведется в соответствии с определением Арбитражного суда Московской области.

"За 13 лет ожидания изменился и формат договоров, и требования к предоставлению документов в Росреестр, поэтому при оформлении прав собственности обманутых дольщиков регистраторы учитывают специфику обращений. Специалисты отдела перед подачей документов консультируют людей, чтобы процедура оформления не затягивалась, и пайщики объектов на Балаклавском проспекте поскорее стали законными правообладателями квартир", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Ранее Росреестр поставил на кадастровый учет три корпуса проблемного объекта.

Первое разрешение на строительство объекта было выдано в 2008 году, затем работы были остановлены из-за банкротства "СУ-155". Достраивала дома компания "РК Строй", разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в марте этого года.