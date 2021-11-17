Эксперты: ставки аренды жилья в городах-миллионниках за месяц выросли на 6%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Арендные ставки на жилье в городах-миллионниках выросли в октябре 2021 года по отношению к сентябрю в среднем на 6%. Об этом сообщил ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

"В октябре (по отношению к сентябрю) ставки в городах-миллионниках выросли на 6%, чего не было за последние пять лет. В отдельные дни их рост в месячном выражении приближался к 20 процентным пунктам", - отметил Попов.

В наиболее востребованных локациях в крупных городах России ставки аренды с июля выросли на 25-30%, некоторые собственники практически еженедельно меняли стоимость аренды своих объектов, говорит директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Дарья Хлыстова. По данным ЦИАН, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве за месяц выросла на 6%, до 42 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - на 9%, до 30,1 тыс. рублей, в Екатеринбурге - на 4%, до 21,5 тыс. рублей, Новосибирске - на 6%, до 20,6 тыс. рублей, Казани - на 9%, до 20,8 тыс. рублей, Нижнем Новгороде - на 6%, до 19,1 тыс. рублей, Ростове-на-Дону - на 7%, до 18,2 тыс. рублей, Воронеже - на 9%, до 15,2 тыс. рублей, Самаре - на 7%, до 16,2 тыс. рублей, Омске - на 6%, до 15,3 тыс. рублей, Волгограде - на 9%, до 14,5 тыс. рублей, Красноярске - на 5%, до 17,3 тыс. рублей, Уфе - на 1%, до 15,6 тыс. рублей, Перми - на 3%, до 15,3 тыс. рублей, Челябинске - на 5%, до 13,7 тыс. рублей.

В ЦИАНе рост цен на аренду жилья в крупных российских городах связывают с вымыванием с рынка доступных лотов. В свою очередь, Хлыстова отмечает, что на рынке аренды жилья сохраняется дефицит предложения. Объем предложения в большинстве крупных городов России на 35-50% ниже, чем в начале года.

По словам Попова, в ноябре традиционно снижается активность арендаторов. Сегодня среднедневное число просмотров объявлений по аренде квартир на 28% ниже сентябрьских максимумов. Однако по сравнению с 2020 годом арендаторы примерно на 20% больше интересуются предложениями на рынке аренды. "Это связано с тем, что ключевой для долгосрочной аренды период в конце августа и начале сентября тогда (осенью 2020 года - прим. ТАСС) пришелся на начало второй волны пандемии (когда вновь вернули дистанционное обучение в вузы и обязали перевести на удаленку часть сотрудников), тогда как в этом году на эти недели года пришелся спад заболеваемости", - утверждает эксперт.

По оценке "Этажей", баланс на рынке аренды наступит не раньше, чем к весне-лету 2022 года. "Большого притока квартир, сдаваемых в аренду в новостройках, мы пока не отмечаем, скорее всего, такую волну как раз можно ожидать после новогодних праздников. До конца года установившиеся сейчас ставки аренды будут сохраняться, снижение возможно, но не ранее весны 2022 года, при восстановлении баланса между спросом и предложением", - прогнозирует Хлыстова.