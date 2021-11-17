Исследование: строительство жилья прекратилось в 43 городах России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Девелоперы в течение года прекратили возводить жилье в 43 городах России с общим населением более 2 млн человек, говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Относительно осени прошлого года снизилось до нуля строительство в 43 городах с населением 2,2 млн человек. Среди крупнейших - Видное (Московская область), Георгиевск (Ставропольский край), Белово (Кемеровская область), Геленджик (Краснодарский край), Жуковский (Московская область)", - говорится в исследовании.

Таким образом, в целом в настоящее время девелоперы не ведут жилищное строительство в 812 городах, в которых проживают 24,2 млн человек. Год назад таких городов было 809 с населением 23,7 млн человек.

Общий объем текущего многоквартирного строительства в российских городах, по данным РАСК, за год снизился с 92,4 млн до 90,4 млн кв. метров. Доля строительства в городах сократилась с 94% до 92% за счет снижения объемов строительства жилья в городах-миллионниках с 47,8 млн до 45,6 млн кв. метров, отмечается в исследовании.

Относительно осени 2020 года строительство началось в 40 городах с общим населением 1,7 млн человек, где до этого жилье не возводилось. Среди крупнейших городов - Армавир (Краснодарский край), Златоуст (Челябинская область), Артем (Приморский край), Михайловск (Ставропольский край) и Магадан.

Распространение счетов эскроу

По данным РАСК, 75% жилья в России строится по схеме с эскроу-счетами. Полностью на этот механизм перешли 132 города России, в том числе Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Волжский и Курган. Еще в 18 городах доля строительства по эскроу превышает 90%, среди крупнейших из них - Нижний Новгород, Челябинск, Пермь, Ижевск и Ульяновск.

Насчитывается 26 городов, в которых до сих пор строительство ведется по старой схеме, без применения эскроу-счетов. Среди крупнейших по численности населения - Грозный, Минеральные Воды (Ставропольский край), Дербент (Дагестан), Назрань (Ингушетия) и Новошахтинск (Ростовская область).

"В данных городах проживает 1,9 млн человек. В 15 из 26 городов объем текущего строительства - менее 10 тыс. кв. метров, в связи с чем возрастают риски снижения объемов жилищного строительства до нуля уже в обозримой перспективе", - говорится в исследовании.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.