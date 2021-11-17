Дом с арками в Басманном районе подготовили для переселения участников программы реновации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новый черно-белый дом в Басманном районе столицы с арочным фасадом готов для переселения жителей по программе реновации. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рад, что дом сдали, скоро переедете, получите квартиры. Поздравляю с будущим новосельем. Дом получился шикарный, с отделкой, подземным гаражом, своей площадкой, закрытым двором, хорошей отделкой, дом уровня бизнес-класса", - сказал Собянин, обратившись к новоселам дома № 47 на Бауманской улице.

Новостройка оформлена в черно-белой гамме, а окна одного из фасадов выполнены в оригинальном арочном варианте. Лоджии и балконы застеклены. Для каждой квартиры предусмотрена металлическая корзина под кондиционер, что позволит сохранить внешний вид здания в процессе эксплуатации.

Мэр добавил, что дома, из которых переселяют участников программы реновации, "не просто неудобные, а аварийные", в неудовлетворительном состоянии находятся и фундамент, и стены, и кровля, и инженерные коммуникации. Они были построены десятилетия назад "быстро и дешево", теперь жители могут получить новое современное жилье.

"Как говорим, так и делаем. <...> Мы изначально говорили какого стандарта будет, даже показывали какие дома, какие квартиры, какие отделочные материалы будут. Стараемся, чтобы по архитектуре эти дома как-то улучшали облик Москвы, а не ухудшали. В этом районе, даже если вы по периметру посмотрите, это же все-таки центральный район города Москвы, здесь жилье достаточно дорогое, но посмотрите вокруг, такого же качества домов здесь рядом нет", - сказал Собянин.

Он уточнил, что всего в программу реновации в Басманном районе столицы включено 26 домов и выбрано пять стартовых площадок. Также четыре дома находятся в проектировании и строительстве.

О программе реновации

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 366 домов в 130 домов-новостроек. Всего переселяется 55,6 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 44,1 тыс. человек.

Всего реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Построен 161 новый жилой дом общей площадью 2,1 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 306 домов общей площадью 5,5 млн кв. м.