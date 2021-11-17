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Ввод жилья в России вырос на 30,3%

Лидерами по объему введенного жилья стали Московская область, Москва и Краснодарский край

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ввод жилья на территории Российской Федерации в январе - октябре 2021 года увеличился на 30,3% - до более 72,5 млн кв. м. Это следует из статистики, опубликованной на официальном сайте Росстата в среду.

Лидерами по объему введенного жилья за январь - октябрь 2021 года стали Московская область (более 8,3 млн кв. м), Москва (более 5,9 млн кв. м) и Краснодарский край (более 4,8 млн кв. м).

Только в октябре 2021 года в России введено 9,8 млн кв. м жилья, что на 33,2% превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Из общего объема введенного в России жилья в январе - октябре население построило 40,8 млн кв. м, это на 40,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в России по итогам 2021 года. Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.

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