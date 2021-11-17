Около 35 тыс. человек переселят по программе реновации в Москве в 2022 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новое жилье по программе реновации в 2022 году в Москве получат 35 тыс. человек. Об этом сообщил в среду руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на форуме "Город. Человек. Будущее".

"На следующий год по этой программе введем 1,4 млн кв. м по тем проектам, которые мы четко понимаем, и предоставим под переселение квартиры для 35 тыс. жителей", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что на сегодняшний день 161 дом ввели в эксплуатацию с начала программы реновации, а 55 тыс. жителей уже переехали в новое жилье или находятся в процессе переселения. Кроме того, 300 домов находятся на этапе проектирования и строительства.

"В этом году мы планируем <…> ввести 1,1 млн кв. м и 91 дом. В начале года по программе мы должны были предоставить квартиры 30 тыс. жителям, мэр нас летом поправил, мы ускорили даже сроки строительства, мы в итоге в этом году представляем 36 тыс. жителей под переселение", - добавил Загрутдинов.

По его словам, для строительства домов по программе реновации подобраны 533 стартовые площадки, в том числе 10 из них были утверждены в октябре.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.