Объем ипотечных кредитов возрос в полтора раза в КБР

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов в Кабардино-Балкарии (КБР) возрос в полтора раза за 9 месяцев 2021 года, жители получили 8,8 млрд руб., сообщили в среду в региональном правительстве.

"За девять месяцев текущего года население республики получило более 34 млрд руб. банковских кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился почти в 1,5 раза. Высокие темпы роста наблюдались как в потребительском, так и ипотечном кредитовании, объем потребительских кредитов, предоставленных с начала 2021 года, превысил 25 млрд руб., что в 1,4 раза превышает показатель за январь - сентябрь 2020 года. Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов возрос более чем в 1,5 раза и составил около 8,8 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совокупный объем привлеченных банками средств в Кабардино-Балкарии на 1 октября 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3,5% и составил 54,6 млрд руб. Причем объем средств населения вырос на 2,2% и достиг почти 41 млрд руб., что составляет около 75% привлеченных кредитными организациями средств. Кредитный портфель населения республики на 1 октября 2021 года составил около 63 млрд руб. Темп прироста по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года составил почти 22%. Портфель по ипотечным жилищным кредитам также вырос на 27,8% и составил 25,5 млрд руб.

"Ускорение динамики розничного кредитования по сравнению с прошлым годом было обусловлено восстановлением потребительской активности населения и действием мягкой денежно-кредитной политики Банка России в 2020 году и начале текущего. Повышение ключевой ставки в 2021 году способствовало постепенному росту процентных ставок по кредитам и незначительному замедлению темпов роста розничного кредитования, что подтверждается сентябрьской динамикой", - прокомментировал заместитель управляющего Отделением-НБ Кабардино-Балкарская Республика Аслан Калов.