Эксперты сообщили, что спрос на апартаменты в Петербурге вырос на 39% с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Спрос на апартаменты в Санкт-Петербурге с начала этого года вырос на 39%. За это время в городе было продано 3,8 тыс. объектов недвижимости данной категории, свидетельствуют результаты исследования компании Maris в ассоциации с международной корпорацией CBRE.

"В Петербурге выросли объемы продаж апартаментов. За девять месяцев было реализовано 3 857 апартаментов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2 769 юнитов). Основной спрос на рынке ориентирован на сервисные апартаменты", - говорится в опубликованном в среду исследовании.

Цены на апартаменты в Петербурге в 2021 году росли из квартала в квартал на 5-7%. Как отмечается в тексте, в среднесрочной перспективе средняя рыночная стоимость будут зависеть от финальных формулировок в федеральном законе о правовом статусе апартаментов, принятие которого ожидается в следующем году. На данный момент рынок апартаментов в России не имеет четкого регулирования.

В общей сложности число введенных в эксплуатацию комплексов апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сейчас насчитывает 58 (на 20, 7 тыс. юнитов общей площадью более 1,1 млн кв. м). Наибольшая доля недвижимости данного типа сосредоточена в Московском и Выборгском районах города.