Строительство домов микрорайона "Звездный" началось в Якутске

ТАСС, 18 ноября. Строители приступили к возведению домов в новом микрорайоне "Звездный" в Якутске. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Якутии.

"На территории бывшей военной части начата реализация грандиозного строительного проекта - микрорайона "Звездный". Строительство современного квартала ведется с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. В новом квартале общей площадью 68,5 га запланировано строительство 66 жилых домов разной этажности, в которых будут проживать 11 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, предусматривающему строительство первых семи домов, в которых будет 681 квартира. "На строительной площадке работают 75 строителей", - уточнили в пресс-службе.

По словам главы региона Айсена Николаева, проект комплексной застройки призван поменять градостроительный облик Якутска. "Микрорайон "Звездный" станет якорным проектом развития всей южной части города", - приводятся его слова в сообщении.

Для жителей нового квартала будет создана вся необходимая социальная инфраструктура: два детских сада по 315 мест, две школы, рассчитанные на 990 учеников, поликлиника, крытый хоккейный каток с многофункциональным спортивным залом. Якутия стала одним из первых регионов, получившим бюджетный кредит, направленный на развитие инфраструктуры - комплексную застройку.