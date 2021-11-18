Фонд дольщиков запустил личные кабинеты для арбитражных управляющих

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков запустил личные кабинеты арбитражных управляющих по делам о банкротстве застройщиков, оставивших после себя обманутых дольщиков. Это позволит автоматизировать работу и сократить сроки передачи документов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фонда.

"В рамках данного сервиса реализован большой функционал: арбитражные управляющие могут вести в нем реестры требований кредиторов, участников строительства, формировать и сверять квартирографии, предоставлять фонду сведения и документы по застройщику и финансированию конкурсного производства, а также могут получать аккредитацию", - сказали в пресс-службе.

Аналогичные личные кабинеты уже действуют для регионов России. Благодаря этому инструменту субъекты могут видеть расширенную аналитическую отчетность по дорожным картам восстановления прав обманутых дольщиков. Также был расширен функционал личного кабинета контролирующего органа - добавилась функция контроля исполнения промежуточных этапов восстановления прав дольщиков по дорожным картам.

Кроме того, существуют личные кабинеты региональных фондов защиты прав дольщиков, с помощью которых можно мониторить исполнение решений наблюдательного совета федерального фонда по завершению строительства объектов (сроки, объемы выполнения работ, контроль лимитов финансирования). "К настоящему времени все региональные фонды прошли обучение и начали работать в системе", - отметили в пресс-службе.

По данным Фонда дольщиков, благодаря внедрению инструмента личных кабинетов удалось автоматизировать работу и сократить сроки обмена документами. Например, раньше на односторонний обмен информацией уходило до 30 дней, теперь же вся информация доступна в момент ее появления, а на ее обработку требуется не более трех дней.