ДОМ.РФ: портфель проектного финансирования в России прирастает на 30% в квартал

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банковский портфель проектного финансирования жилищного строительства в России прирастает более чем на 30% в квартал, сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко в четверг на конференции "Банковская система России".

"Более 75% всей стройки в стране ведется за счет эскроу-счетов. Для банков это самый быстрорастущий сегмент банковского кредитования. Мы видим, что портфель проектного финансирования по итогам трех кварталов превысил 5,6 трлн рублей. Портфель прирастает с темпом более 30% в квартал, а с начала года вырос более чем в два раза, то есть это более чем динамичный сегмент банковского рынка сейчас", - сказал Федорко.

Он отметил, что сократить затраты на создание инфраструктуры для жилой застройки помогает новый инструмент инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. "Наш новый механизм финансирования инфраструктуры с помощью облигаций будет иметь колоссальный мультипликативный эффект для отрасли жилищного строительства, а также для всего банковского сектора. Мы предоставляем банкам "плечо", улучшаем экономику проектов, запускаем новые объемы строительства", - отметил Федорко.

Ранее ДОМ.РФ провел первое размещение облигаций для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей. Общий объем выпуска инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ превысит 150 млрд рублей до 2024 года.

С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Программой предусмотрено выделение 150 млрд рублей таких льготных займов на срок от трех до 20 лет по ставке до 4% годовых и до 30 лет для проектов ГЧП.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.