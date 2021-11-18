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Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки ЦБ не противоречит доступности ипотеки

Глава регулятора отметила, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в России, а сдерживает рост ипотечных ставок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

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"Нет никакого противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики, которое сейчас необходимо для борьбы с инфляцией и которое мы проводим. Наоборот, ужесточение политики сдерживает рост ипотечных ставок, они выросли куда меньше инфляции", - сказала она.

Набиуллина отметила, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы, они при этом выросли намного меньше, чем ключевая ставка, которая достигла 7,5% годовых.

"Долгосрочные ставки определяются в первую очередь ожиданиями банков по будущей инфляции, а не значением ключевой ставки сегодня. Банки понимают, что мы будем возвращать инфляцию к цели, и именно на это ориентируются, формируя свою процентную политику по долгосрочным кредитам", - заявила глава регулятора.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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