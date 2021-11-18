Обманутые дольщики с конца 2019 года получили более 50 млрд рублей компенсаций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Дольщики проблемных объектов с конца 2019 года получили более 50 млрд рублей компенсаций за не построенное жилье. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"С конца 2019 года Фонд в установленном порядке принял решения о восстановлении прав 28,9 тыс. пострадавших дольщиков путем выплаты компенсации. Из них 24,7 тыс. человек в 45 регионах уже получили денежное возмещение на общую сумму 50,3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Для восстановления прав обманутых дольщиков в России применяются два механизма: завершение строительства проблемных объектов с передачей гражданам квартир и выплата компенсаций. Способ решения проблемы определяет наблюдательный совет Фонда дольщиков. В пресс-службе уточнили, что с конца 2019 года было решено восстановить права 96 тыс. дольщиков 1 089 долгостроев. 67,1 тыс. граждан получит квартиры, 28,9 тыс. - компенсации. Ранее генеральный директор Фонда Константин Тимофеев говорил, что из-за роста стоимости строительства доля выплат может увеличиться.

"Наблюдательный совет Фонда руководствуется прежде всего экономической целесообразностью, поскольку речь идет о бюджетных затратах (федеральных и региональных). При расчете стоимости завершения строительства или денежного возмещения учитываются многие факторы, в том числе степень строительной готовности объекта, состояние проектно-сметной и разрешительной документации, количество пострадавших граждан, поскольку все эти факторы в конечном счете влияют на итоговую сумму затрат", - уточнили в пресс-службе.

Как рассчитываются компенсации для обманутых дольщиков

Размер компенсации пострадавшим гражданам определяется индивидуально, а механизм прописан в постановлении правительства.

"Он (размер) определяется по договору участия в долевом строительстве (ДДУ). Для расчета берется рыночная стоимость 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке на момент выплаты данного возмещения", - пояснили в пресс-службе Фонда дольщиков.

По закону, дольщикам компенсируется стоимость не более 120 кв. м жилья (суммарно по всем помещениям в одном доме), не более одного машиноместа и стоимость одного нежилого помещения до 7 кв. м.

"Для оценки стоимости 1 кв. м привлекаются сторонние оценщики. Они подбирают равнозначные квартиры на первичном рынке и принимают в расчет их стоимость. Эти квартиры должны быть сопоставимы с той квартирой, которую покупал дольщик, по нескольким параметрам: по степени строительной готовности дома (она должна быть такой же, как и в проблемном объекте на момент банкротства застройщика), по местоположению, по общей площади (но не более 120 кв. м каждая), по количеству комнат, по этажу расположения", - уточнили в пресс-службе.

Как быстро дольщик получает компенсацию

Через три дня после того, как члены наблюдательного совета приняли решение о выплате компенсаций и подписали протокол, определяется дата, начиная с которой обманутый дольщик может подавать документы в Банк ДОМ.РФ. Эта кредитная организация уполномочена рассматривать документы и производить выплаты.

Если дольщик предоставил полный пакет документов, и данные в нем совпадают со сведениями конкурсного управляющего или председателя ЖСК, то компенсация будет зачислена на его счет в течение 10 рабочих дней после обращения в банк, рассказали в пресс-службе. Если же сведения не совпадают, то банк уведомляет об этом Фонд, а Фонд актуализирует данные у конкурсного управляющего и при необходимости исправляет их в системе. После этого актуальные данные передаются банку, а дольщик может повторно подавать документы на выплату компенсации.