Эксперт: цены на вторичном рынке жилья в Москве за год выросли на 20%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Москве за год увеличилась на 20% до 270 тыс. рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости риелторской компании Est-a-Tet Юлия Дымова.

"За год цены на вторичную недвижимость в Москве выросли в среднем примерно на 20%. По нашим данным, на вторую половину ноября средняя стоимость квадратного метра в столице составляет порядка 270 тысяч рублей без учета элитного сегмента", - сказала она. По словам Дымовой, спрос оказывает давление на цены, до конца года ожидается стабильный рост стоимости квадратного метра в Москве как минимум на величину инфляции.

Собственники квартир на вторичном рынке жилья в Москве повышают цены вслед за ростом цен на новостройки, прокомментировала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. По ее словам, до 65% предложений имеют завышенные цены на 15-25%. "Интересно, что покупают даже то, что было не нужно годами. И это не неликвид. Просто, например, раньше цена на квартиру считалась завышенной, а сейчас стала нормальной. Думаю, до конца года тренд продолжится", - сказала собеседница информагентства.

Качественные, редкие квартиры растут в цене намного быстрее, чем обычные. При этом их стоимость почти не падает в период рецессии, рассказала информагентству управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, дорогая квартира в фасадной "сталинке", где предложение о продаже появляется раз в два года, дорожает быстрее, чем однокомнатная квартира на первом этаже "хрущевки", не попавшая в программу реновации.

"Учитывая, что первичный рынок по средней стоимости квадратного метра обогнал за последний год вторичный, нарушив тем самым привычную логику, у вторичного рынка сейчас больше потенциал роста. Дорожать еще весь следующий год наверняка смогут себе позволить наиболее интересные предложения из вторых рук, менее ликвидные будут полностью зависимы от цен на новостройки, они не должны их обогнать. Скорее всего, цены на них скоро застопорятся", - сказала Доброхотова.