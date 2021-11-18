Почти 100 ямальских семей приобрели жилье по программе льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС, 18 ноября. В этом году почти 100 семей получили жилье по льготной программе кредитования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"С начала года 94 семьи воспользовались льготной программой кредитования. Больше всего ипотечных займов предоставили жителям городов Новый Уренгой, Губкинский и Салехард. Каждую четвертую ипотеку взял медицинский работник", - говорится в сообщении.

Возможностями льготной ипотеки могут воспользоваться молодые семьи, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов. Также ипотеку могут оформить работники бюджетной сферы ЯНАО, медработники, ветераны боевых действий и молодые ученые.

Региональная программа льготного кредитования реализуется с 2017 года. С ее помощью социально-значимые категории населения могут приобрести жилье в ипотеку по ставке от 3,2% годовых. Одно из условий - квартира должна быть в новостройке на территории ЯНАО, а застройщик аккредитован АО "Банк ДОМ РФ". Программа будет действовать на территории округа и в 2022 году.