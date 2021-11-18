Москапстрой отремонтирует санаторий Минфина в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ определило Москапстрой подрядчиком при проведении капитального ремонта в санатории "Южный" в Крыму. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Определить: акционерное общество "Москапстрой" единственным исполнителем осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" закупок работ по капитальному ремонту главного корпуса и спального корпуса №3 санатория "Южный", - говорится в тексте документа.

При этом федеральное автономное учреждение "Роскапстрой" определено единственным исполнителем закупок при проведении работ.

Предельный срок, в который будут заключать госконтракты, - 15 ноября 2023 года. Также определена возможность привлечения соисполнителей с условием исполнения "Москапстроем" не менее 25%, а "Роскапстрой" - 50% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.

На сайте расположенного недалеко от Фороса санатория "Южный" сообщается, что организация является филиалом "МФК Минфина РФ". Курорт располагается на мысе Ай-Юри, который является самой южной точкой южного берега Крыма. Это одно из наиболее экологически чистых и наименее затронутых человеческой деятельностью мест полуострова с небольшой бухтой. Номерной фонд располагается в четырех жилых корпусах и коттедже. Состоит из 70 номеров, высшей категории проживания - улучшенные стандарты, одно-, 2-х, 3-х и 4-х комнатных люксов.