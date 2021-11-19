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Минстрой планирует сократить требования к проектным декларациям застройщиков

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что работа в Единой информационной системе жилищного строительства станет удобнее для граждан и контролирующих органов в регионах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует сократить требования, предъявляемые к проектным декларациям застройщиков, сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на конференции Сбера "Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента".

"Мы хотим кратно сократить требования к проектным декларациям с точки зрения разных режимов работы застройщиков, чтобы работа в ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства) для компаний была простой, возможность узнать все о застройщике в проектной декларации для людей была простой, а также, чтобы она была удобной для работы контролирующих органов в регионах", - сказал Стасишин.

По его словам, министерство занимается упрощением процедур, связанных с выдачей разрешений на строительство, проектного финансирования, предоставлением земель и т.д.

Проектная декларация привязана к конкретному проекту долевого строительства и содержит сведения застройщика о самом проекте.

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