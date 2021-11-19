Срок оформления иностранцев на стройки сократился вдвое с запуском проекта с Узбекистаном

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Срок оформления рабочих из Узбекистана, которые трудоустраиваются на российские стройки, сократился в два раза после запуска пилотного проекта с этой страной. Об этом на онлайн-конференции "Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента" в пятницу сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Раньше от момента начала отбора до момента контролируемого въезда сюда будущего специалиста на стройке [и не только из Узбекистана] проходило минимум полтора-два месяца. Сегодня все происходит за 18 календарных дней", - сказал Стасишин.

Премьер-министр Михаил Мишустин 7 октября утвердил запуск пилотного проекта по привлечению 10 тыс. граждан Узбекистана на российские стройки. По условиям программы, узбекские строители должны быть вакцинированы от коронавируса "Спутником Лайт" или иметь документ о перенесенном заболевании. Перед приездом в Россию строители должны сделать ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что иностранные специалисты будут привлекаться на строительство жилья и крупных инфраструктурных проектов.