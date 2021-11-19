Объем жилья по выданным разрешениям на строительство в РФ вырос на 25% за 10 месяцев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объем жилья по выданным разрешениям на строительство в России вырос на 32 млн кв. м, или на 25%, за 10 месяцев 2021 года и достигает сейчас 156 млн кв. м. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на конференции "Сбера" "Тренды - 2021 и их влияние на развитие девелопмента".

"За 10 месяцев 2021 года увеличилось количество выданных разрешений на строительство, а соответственно, и проектного финансирования с использованием счетов эскроу на порядка 32 млн кв. м жилой площади. Если говорить про действующие разрешения на строительство, то это порядка 156 млн кв. м, а градостроительного потенциала - еще на 223 млн кв. м по всей стране. Это дополнительно к 156 [млн кв. м]", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, сейчас девелоперы направляют вырученные с продажи жилья средства на покупку новых земельных участков, модернизацию строительных мощностей, переход на новое качество жилищного строительства, а также на повышение прозрачности строительной отрасли в целом.