{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем жилья по выданным разрешениям на строительство в РФ вырос на 25% за 10 месяцев

Он достигает сейчас 156 млн кв. м

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объем жилья по выданным разрешениям на строительство в России вырос на 32 млн кв. м, или на 25%, за 10 месяцев 2021 года и достигает сейчас 156 млн кв. м. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на конференции "Сбера" "Тренды - 2021 и их влияние на развитие девелопмента".

"За 10 месяцев 2021 года увеличилось количество выданных разрешений на строительство, а соответственно, и проектного финансирования с использованием счетов эскроу на порядка 32 млн кв. м жилой площади. Если говорить про действующие разрешения на строительство, то это порядка 156 млн кв. м, а градостроительного потенциала - еще на 223 млн кв. м по всей стране. Это дополнительно к 156 [млн кв. м]", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, сейчас девелоперы направляют вырученные с продажи жилья средства на покупку новых земельных участков, модернизацию строительных мощностей, переход на новое качество жилищного строительства, а также на повышение прозрачности строительной отрасли в целом.

Теги
Россия
Срок оформления иностранцев на стройки сократился вдвое с запуском проекта с Узбекистаном
Сейчас оформление рабочих из Узбекистана происходит за 18 календарных дней, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин
Читать полностью