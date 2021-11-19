Банк России ожидает рекорда выдачи ипотеки в 2021 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Центральный банк РФ в 2021 году прогнозирует рекорд выдачи ипотечных кредитов. Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в ходе конференции "Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента".

"Очень сильно растет рыночная ипотека, то есть в целом по этому году уже за девять месяцев рост в районе 21%, по объемам можно уже говорить о том, что рекорд будет в этом году по выдачам. И по темпам роста на конец года, наверное, 25-27% мы получим (если сейчас уже 21%), если теми темпами, как сейчас растет, будет продолжаться", - сказал он, говоря о финансировании проектов в сфере девелопмента.

Также Данилов отметил общий тренд на повышение ипотечных ставок, обратив внимание при этом на факторы, которые тормозят его темпы. "Но он сдерживается в том числе <…> и маркетинговыми программами застройщиков, и льготная программа семейная действует, так что какого-то кардинального пока мы не видим роста ставок", - сказал глава департамента ЦБ.

На этой неделе глава департамента также заявил в ходе Банковского форума о "существенном" росте ипотеки и о том, что ипотечное кредитование в России по итогам 2021 г. может стать рекордным и выйти на цифру роста в районе 25-27%. При этом он отметил небольшое замедление темпов увеличения, добавив, что никакого суперспада нет.