Средний размер ипотеки в октябре превысил 3 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в РФ в октябре 2021 года достиг 3,035 млн рублей. Таким образом, за месяц средний размер ипотеки вырос на 42,5 тыс. рублей, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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При этом по сравнению с октябрем 2020 года ипотечные заемщики стали брать в долг на 465 тыс. рублей (на 18%) больше, отмечается в сообщении.

Среди 30 регионов, в которых было выдано больше всего ипотечных кредитов, увеличить сумму кредита больше всех пришлось жителям Санкт-Петербурга: в октябре прошлого года они брали в среднем 3,47 млн рублей на покупку жилья, сейчас - около 4,44 млн рублей. Жителям Краснодарского края пришлось увеличить размер ипотечного кредита на 925 тыс. рублей - до 3,11 млн рублей, а москвичам - на 825 тыс. рублей, до 6,17 млн рублей.

Наименее сильно показатель вырос в Свердловской области (на 274 тыс. рублей, до 2,58 млн рублей), Удмуртской Республике (на 261 тыс. рублей, до 2,12 млн рублей) и Пермском крае (на 257 тыс. рублей, до 2,18 млн рублей), свидетельствуют данные ОКБ.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявлял, что ЦБ ожидает рекорда по выдаче ипотечных кредитов в 2021 году.