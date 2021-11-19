Выпуск ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ превысил 1 трлн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Общий выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил 1 трлн рублей, компания занимает более 90% рынка ипотечных облигаций в России. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

"Выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ достиг исторического значения - общий объем размещений за все время превысил 1 трлн рублей. Сегодня "ДОМ.РФ Ипотечный агент" - один из крупнейших эмитентов облигаций на российском долговом рынке, а его доля на рынке ипотечных облигаций РФ превышает 90%", - отметили в ДОМ.РФ.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый десятый ипотечный кредит в России выдается благодаря облигациям института развития. "Развитие этого рынка в первую очередь поможет решить задачу доступного жилья для граждан. Но эта веха также показывает, что ДОМ.РФ играет важную роль в решении еще одной стратегической для России задачи - в развитии глубокого финансового рынка и формировании надежного инструмента накоплений и сбережений для всех типов инвесторов", - сказал Мутко.

Выпуск ипотечных ценных бумаг дает возможность банкам привлекать финансирование на выходных условиях и выдавать ипотеку на длительный период по фиксированным ставкам, уверен заместить министра финансов РФ Алексей Моисеев. Он напомнил, что реализация дорожной карты по развитию рынка ИЦБ и меры поддержки Банка России позволила привлечь широкий пул инвесторов. Сегодня этот инструмент стал вторым по потенциалу на российском долговом рынке после облигаций Минфина России, утверждает Моисеев. Кроме расширения круга инвесторов, за последние три года выросла ликвидность рынка ИЦБ, появился индекс ипотечных облигаций, который рассчитывает Московская биржа, добавил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. Крупнейшие банки также отмечают значимость развития инструмента ипотечных облигаций для повышения доступности жилья в России. По словам первого вице-президента, члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, выпуск ипотечных облигаций позволяет предлагать более привлекательные условия по кредитам населению.

Секьюритизация ипотечных кредитов в рамках Фабрики ИЦБ ДОМ.РФ стала важным инструментом для финансирования рынка ипотеки и управления структурой баланса всей банковской системы, считает член правления, старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" Сбера Александра Бурико. В свою очередь заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что через развитие рынка ИЦБ ДОМ.РФ формирует в России новый класс инвесторов, которые готовы вкладываться в ипотечные ценные бумаги и предоставлять банкам долгосрочную ликвидность для развития доступных кредитных программ, в том числе для льготных категорий заемщиков и молодых семей.

"Предстоит еще много работы по развитию высоколиквидного рынка ИЦБ, у которого много бенефициаров. Инвесторы получают высококачественный долговой инструмент, регулятор - инструмент по управлению ликвидностью, повышающий устойчивость банковской системы, биржа - второй по величине класс торгуемых долговых инструментов и высококачественное обеспечение рынка репо, заемщики - невысокие, рыночные ставки по ипотечным ссудам, общество - справедливый механизм, обеспечивающий функционирование ипотечного рынка, без искажения рыночных условий, но позволяющий влиять на желание кредиторов выдавать ипотеку в моменты рыночных стрессов", прокомментировал заместитель президента-председателя правления Металинвестбанка Селим Агарзаев.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают более 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 36 выпусков ипотечных ценных бумаг, что позволило банкам рефинансировать почти 700 тыс. ипотечных кредитов россиян.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.