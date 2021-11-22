Около 45 тыс. россиян переедут из аварийного жилья по комплексному развитию территорий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 760 тыс. кв. м. аварийного жилья в России будет расселено благодаря новому механизму комплексного развития территорий. Около 45 тыс. человек переедут в новые квартиры, сообщила ТАСС пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Объем аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках указанных проектов, составит 759,8 тыс. кв. м. (45 тыс. человек)", - сказали в пресс-службе.

Так, в пяти регионах России - Иркутской, Тюменской и Московской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Марий Эл - уже приняты решения о комплексном развитии территорий (КРТ). Площадь нового жилищного строительства составит 353,8 тыс. кв. м., площадь расселяемого жилья - 51,9 тыс. кв. м.

В 10 регионах России, по данным Фонда ЖКХ, планируется реализация 30 проектов комплексного развития территории жилой застройки в 2021-2022 годах: площадь вовлеченных земельных участков - 823,4 га, объем нового жилищного строительства составит 5,6 млн кв. м. Общий объем инвестиций в указанные проекты превысит 400 млрд рублей, в том числе средства бюджетов и Фонда ЖКХ - 27,6 млрд рублей.

"Механизм КРТ рассчитан на комплексное обновление городской застройки. Регионы смогут расселять не только аварийные дома, но и не признанные таковыми. Это позволит людям поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания признания его аварийным. Программы КРТ позволяют привлекать средства инвесторов, что также может в разы сократить сроки реализации проектов и, соответственно, сроки переселения граждан", - подчеркнули в пресс-службе фонда. В госкорпорации добавили, что в 17 пилотных регионах уже приняты нормативные правовые акты, необходимые для принятия решений о комплексном развитии территорий.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.