Минстрой предложил ввести гарантии институтов развития по инфраструктурным займам регионов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минстрой предложил снизить долговую нагрузку на регионы, которые совершенствуют инфраструктуру по механизму облигаций специализированных обществ проектного финансирования, с помощью предоставления гарантий или поручительства институтов развития по таким займам. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем уточняется, что сейчас одно из ключевых условий договора займа со специализированным обществом проектного финансирования (СОПФ) - предоставление государственной гарантии региона по исполнению договора. При этом в отдельных субъектах РФ уровень долговой нагрузки не позволяет предоставлять такие гарантии, потому что это увеличивает уровень государственного долга.

"Для обеспечения реализации проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры в большем числе субъектов Российской Федерации предлагается установить возможность использования наряду с государственными гарантиями субъектов Российской Федерации дополнительного способа обеспечения исполнения обязательств по целевым займам, предоставленным специализированными обществами на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, - поручительств и независимых гарантий институтов развития. Размер таких поручительств и независимых гарантий в совокупности с государственной гарантией субъекта Российской Федерации должен покрывать 100% обязательств по займу, предоставленному специализированным обществом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По оценкам авторов документа, эта мера позволит вдвое снизить уровень долговой нагрузки регионов, возникающий при предоставлении государственных гарантий по инфраструктурным займам. В то же время, уточняется в законопроекте, расчет госдолга региона должен идти без учета долга по инфраструктурным займам.

Также законопроектом предполагается выдавать льготные займы через СОПФ негосударственным подрядчикам на реализацию инфраструктурных проектов, напрямую или через организации субъектов РФ.

Отдельно в документе прописаны особенности реализации инфраструктурных проектов в рамках комплексного развития территории. В частности, документом предлагается "скорректировать критерии отбора применительно к проектам жилищного строительства, реализуемым в рамках договоров о КРТ, предусмотрев, что требования о наличии прав на земельный участок и о соответствии проекта правилам землепользования и застройки при проведении отбора могут не соблюдаться в случае, если на основании указанных договоров утверждена документация по планировке территории и имеются основания для предоставления застройщику земельных участков, необходимых для реализации проекта жилищного строительства, без проведения торгов". Также предполагается включить в перечень объектов, которые могут финансироваться по механизму инфраструктурных облигаций, объекты благоустройства и освещения.