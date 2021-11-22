На Ставрополье с начала года ввели более 1,3 тыс. кв. м жилья

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. кв. м жилья ввели в Ставропольском крае с начала года, что на 3% превышает показатели за весь 2020 год. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"Плановый показатель 2021 года по вводу жилья выполнен досрочно. За январь-октябрь на Ставрополье введено в эксплуатацию 1 355,5 тыс. кв. м, что составляет 103,2% от установленного показателя в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Жилье в Ставропольском крае", - пояснили в пресс-службе.

Основная доля новостроек приходится на объекты индивидуального жилищного строительства (909,4 тыс. кв. м). Многоквартирных домов введено за этот период 446,2 тыс. кв. м. В 2019 году в регионе было введено 1 177 тыс. кв. метров, в 2020 - 1 222 тыс. кв. м жилья. "Темпы строительства очень высокие. Такие результаты связаны с высоким покупательским спросом, а также с государственной поддержкой жилищного кредитования, при которой семьям предоставляется ипотека по сниженной процентной ставке", - добавил и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, слова которого приводит пресс-служба.