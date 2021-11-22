В Башкирии в 2021 году восстановили права более 850 обманутых дольщиков

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Права более 850 обманутых дольщиков восстановлены в Башкирии в 2021 году. Всего в реестре проблемных объектов числится 114 домов, в которых недвижимость приобрели почти 4 тыс. граждан, сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве.

"В настоящее время по Республике Башкортостан в едином реестре проблемных объектов насчитывается 114 проблемных объектов с количеством пострадавших граждан 3,9 тыс. С начала 2021 года по состоянию на текущую дату исключены 16 объектов, что позволило восстановить права 863 человек", - рассказал Ковшов.

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе планируют до конца 2023 года, для этого будут применены механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, ресурсы республики, а также силы строительных компаний. "В настоящее время по 72 проблемным объектам республики приняты решения фондом, из них по 43 объектам приняты решения о завершении строительства. По 29 объектам приняты решения о выплате возмещения гражданам - участникам строительства", - добавил Ковшов.

Еще 18 домов планируется достроить за счет республики и застройщиков. По 10 объектам решение будет приниматься после рассмотрения на наблюдательном совете фонда. Всего фонд направит на решение проблемы обманутых дольщиков в Башкирии почти 9 млрд рублей, более 1 млрд добавит регион.