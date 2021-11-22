На Ставрополье досрочно выполнили плановый показатель по вводу жилья

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край за 10 месяцев полностью выполнил показатель по вводу жилья в 2021 году. Всего в регионе за этот период построено свыше 1,3 млн кв. м жилья, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.

"Плановый показатель 2021 года по вводу жилья выполнен досрочно. За январь-октябрь на Ставрополье введено в эксплуатацию 1 млн 355,5 тыс. кв. метров, что составляет 103,2% от установленного показателя в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Жилье в Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная доля построенной недвижимости - это объекты индивидуального жилищного строительства (909,4 тыс. кв. м). Многоквартирных домов введено за этот период 446,2 тыс. кв. м.

"Ставропольский край в полном объеме выполнил показатель по вводу жилья в 2021 году. Темпы строительства очень высокие. Такие результаты связаны с высоким покупательским спросом, а также с государственной поддержкой жилищного кредитования, при которой семьям предоставляется ипотека по сниженной процентной ставке", - рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году в регионе было введено 1 млн 177 тыс. кв. м, в 2020 - 1 млн 222 тыс. кв. м жилья.