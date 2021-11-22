Рост объемов ипотеки в банках России в октябре ускорился до 2,3%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рост объема ипотечного кредитного портфеля российских банков в октябре ускорился до 2,3% с 2,1% в сентябре и 1,8% в августе, следует из материалов ЦБ.

"Ипотека, по предварительным данным, ускорилась - в октябре прирост составил 2,3% (с корректировкой на секьюритизацию, проведенную двумя крупными банками суммарно на 50 млрд рублей ипотечных кредитов, без учета которой прирост был равен 1,9%) после 2,1% в сентябре и 1,8% в августе. При этом рост в основном происходит за счет рыночной ипотеки - выдачи в рамках каждой из основных государственных программ - семейной и льготной (под 7%) - сохраняются на уровне 40 млрд рублей", - отмечает регулятор.

Потребительское кредитование

Рост потребительского кредитования в российских банках в октябре замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре.

"Рост потребительского кредитования в октябре, по предварительным данным, существенно замедлился (до 1,4% с 1,7% в сентябре), что, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление действия введенных ранее макронадбавок - с 1 июля 2021 года они повышены до допандемических уровней, а с 1 октября 2021 года дополнительно ужесточены по высокомаржинальным кредитам (полная стоимость кредита >25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН >50%)", - отмечает регулятор.

При этом корпоративное кредитование в минувшем месяце, как и в сентябре, показало значительный рост - плюс 803 млрд рублей, или 1,6%. Это существенно выше среднемесячного уровня с начала года, который составлял 1%. Рост, как и месяцем ранее, произошел по широкому спектру индустрий, уточнили в ЦБ.