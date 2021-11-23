Количество долгостроев в Кабардино-Балкарии удалось снизить вдвое за год

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Количество объектов незавершенного строительства удалось снизить вдвое в течение года в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил председатель правительства региона Алий Мусуков во вторник в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Александра Новака в Нальчике.

Ранее в объекты незавершенного строительства в КБР было вложено 10 млрд рублей.

"На 1 января 2021 года в республике было около 280 объектов незавершенного строительства, на сегодняшний день - 140. Мы в апреле приняли свой акт о порядке списывания по сокращению объектов незавершенного строительства и в соответствии с ним списываем. Решением правительства РФ нам были предоставлены из резервного фонда [средства] на завершение лавинозащитных сооружений в Эльбрусском районе, там работы завершены, на днях оплачиваем в полном объеме и до конца года вводим в эксплуатацию", - рассказал Мусуков.

На строительство онкоцентра выделены средства на следующий год (объект строится более 10 лет), напомнил он. Планируется достроить и Дворец театров. Таким образом, местные власти рассчитывают снижать количество и объемы незавершенного строительства и далее.