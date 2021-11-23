Более 140 обманутых дольщиков в Свердловской области получат жилье в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Более 140 дольщиков, чьи права были нарушены при строительстве жилья в Свердловской области, получат квартиры в двух домах, которые планируется достроить в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник со ссылкой на гендиректора областного фонда защиты прав участников долевого строительства Сергея Киселева.

"Сейчас у нас достраиваются два объекта, где свое жилье ждут 144 человека. Один из достраиваемых домов расположен в Нижнем Тагиле. <…> Сам дом планируется сдать до конца 2021 года. И уже в начале 2022 года 94 дольщика смогут получить свое жилье", - цитирует департамент Киселева. Еще один объект - ЖКС "Да Винчи" в Екатеринбурге - планируется ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года.

Кроме того, еще 73 человека уже в первом квартале следующего года получат компенсационные выплаты - это пострадавшие при строительстве ЖСК "Патруши" под Екатеринбургом и объекта в городе Серов.

Киселев также сообщил, что около 200 человек, пострадавших от незаконной финансовой деятельности застройщика Владимира Воробьева, до конца года будут включены в реестр обманутых дольщиков. Найден инвестор, который готов в начале следующего года в рамках масштабного инвестиционного проекта оказать им поддержку. Воробьев был осужден за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.