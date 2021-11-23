Около 28 тыс. семей взяли дальневосточную ипотеку

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 28 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью дальневосточной ипотеки за все время действия этой программы, сообщил во вторник заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов на онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства".

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Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

"44 тыс. семей в Дальневосточном федеральном округе улучшили жилищные условия с помощью льготных программ государственной поддержки за все время их действия. И почти две трети этой поддержки оказывается по программе дальневосточной ипотеки. С момента ее реализации выдано 28 тыс. кредитов", - сказал Ачкасов.

В том числе благодаря дальневосточной ипотеке в федеральном округе растет объем жилищного строительства. По словам Ачкасова, с начала года на Дальнем Востоке было запущено строительство 1,4 млн кв. метров жилья. Это почти на 80% выше прошлогодних темпов, а также больше среднероссийского уровня прироста (65%).

Как отметил Ачкасов, за 10 месяцев 2021 года на Дальнем Востоке выдано почти 80 тыс. ипотечных кредитов на 263 млрд рублей - на 21% больше в количественном и на 44% - в денежном выражении по сравнению с январем - октябрем 2020 года. Причем более половины объема ипотеки выдано в трех регионах - Приморском, Хабаровском краях и Якутии.

Дальневосточная ипотека по ставке до 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.