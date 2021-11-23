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Эксперты заявили о снижении доступности покупки жилья в ипотеку в России в IV квартале

Индекс доступности снизился на 8%-13%, отмечает аналитическая и консалтинговая компания Frank RG

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Индекс доступности покупки жилья в России ипотеку в IV квартале 2021 года снизился на 8%-13%. Такие выводы с своем исследовании приводит аналитическая и консалтинговая компания Frank RG.

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"Несмотря на исторически низкие ставки и льготную программу ипотеки, индекс доступности покупки жилья в ипотеку в IV квартале 2021 года снизился на 8-13%", - говорится в исследовании.

Frank RG поясняет, что если в IV квартале прошлого года семья из двух человек, которая платит по кредиту не более 50% общего дохода, могла бы купить в ипотеку квартиру площадью 125 кв. м, то в конце этого года площадь, по расчетам компании, снизилась до 109 кв. м для первичного рынка и 115 кв м для вторичного.

"Основная причина - рост цен на недвижимость. В этом году цены выросли на 21,7% на первичном рынке жилья и на 13,1% на вторичном рынке. При этом доходы населения росли менее активно, банки увеличивали ставки по кредитам. Результат: запущенная правительством в 2020 году программа льготного кредитования жилья разогрела рынок недвижимости и привела в итоге к падению индекса доступности покупки жилья в ипотеку", - отмечают эксперты Frank RG.

В агентстве ожидают, что в следующем году индекс доступности жилья в ипотеку также упадет, но падение будет меньше - 6-7% по сравнению в 2021 годом. При этом рынок ипотеки перестанет расти темпами прошлых лет, объем выданных в 2022 году ипотечных кредитов составит около 5,6 трлн рублей и вырастет всего лишь на 2%, против роста на 45% в 2020 году и на 22% в 2021 году. Средневзвешенные ставки по ипотеке составят 9-10%.

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