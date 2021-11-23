Эксперты: рост объема инвестиций в недвижимость России в 2021 году составит 17%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2021 года может увеличиться на 17% по сравнению с прошлым годом и достигнуть 300 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank во вторник.

"По итогам 2021 года объем инвестированных в недвижимость России средств ожидается на уровне около 300 млрд рублей, на 17% больше, чем годом ранее. Рекордные объемы инвестирования по большей части сформированы средствами девелоперов, которые приобрели в этом году площадки под жилье. Период 2020-2021 годов стал финансово успешным для ключевых игроков и позволил им нарастить капитал, также многие девелоперы провели первичное и вторичное размещение акций на бирже. Совокупность данных факторов говорит о возможности и нацеленности девелоперов продолжать покупать площадки под жилье - эта тенденция ожидается и в 2022 году", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, рост объема инвестиций - это в значительной степени результат снятия коронавирусных ограничений и отсутствие таких жестких мер, какие были в начале пандемии. При этом рост зафиксирован как в Москве (19,8%, или 210 млрд рублей), так и в регионах (10,8%, или 90 млрд рублей).

Как уточняется в сообщении, в структуре инвестиций по итогам года доля площадок под девелопмент составит 63%. Второе место займет офисная недвижимость (13%), третье - складской сегмент (12%). На долю торговых объектов приходится 9%, гостиниц - 3%.